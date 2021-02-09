علاوي مهنئا الإمارات بنجاح مسبار الأمل: قدمت درسا للعالم

هنأ رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح مهمة مسبار الأمل ووصوله إلى كوكب المريخ.

وقال علاوي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مسبار الأمل إنجاز تاريخي إماراتي عربي، أثبت للعالم النظرة البعيدة، والأفق الواسع لحكام الإمارات العربية الشقيقة وشيوخها الأكارم منذ عهد طيب الذكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وتابع: "الإمارات قدمت درسا مجانياً لدول العالم بالإيمان بقدراتها واستثمار مواردها خدمةً لشعبها".

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، خامس دولة في تاريخ البشرية تصل إلى المريخ عقب نجاح عملية مسبار الأمل في الوصول لمدار الكوكب الأحمر.

حدث تاريخي يوثقه العرب بفخر، وتكتب دولة الإمارات تفاصيله بحروف من ذهب، إيذانا بلحظة حاسمة في رحلة طويلة قطعها المسبار الذي انطلق من الأرض قبل سبعة أشهر، ليدخل في مدار المريخ.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز الريادة الإماراتية في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) بحلول عام 2117.

ووصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين إلى 11 قمراً، بينها 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي "الثريا" و"الياه سات"، و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بعد وأيضاً في المجال التعليمي، إضافة إلى القمر الصناعي "مزن سات" الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر/أيلول 2020.