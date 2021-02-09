إعلام دولي يحتفي بـ"مسبار الأمل".. الإمارات تكتب التاريخ

إلى دولة الإمارات، تتجه أنظار العالم لترصد نجاحا تدونه الدولة العربية من الأرض إلى المريخ، ويواكبه الإعلام الدولي في أنحاء المعمورة.

ومساء الثلاثاء، دخلت الإمارات التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح "مسبار الأمل" في الوصول إلى "الكوكب الأحمر".

وتوجت الإمارات بذلك الخمسين عاماً الأولى منذ تأسيسها عام 1971 بحدث تاريخي وعلمي غير مسبوق على مستوى المهمات المريخية السابقة.

وتستهدف المهمة المريخية الاستكشافية الإماراتية إلى تقديم بينات علمية لم يتوصل إليها الإنسان من قبل عن هذا الكوكب.

شبكة "سي إن إن" الأمريكية تناولت الحدث، مشيرة إلى أن أول مهمة لدولة الإمارات إلى المريخ وصلت الكوكب الأحمر، ونجحت في دخول المدار من أول محاولة.



بدوره، سلط موقع "ذا فيرج" الأمريكي الضوء على نجاح مسبار دولة الإمارات في الوصول إلى المريخ.



وقال الموقع إن هذا النجاح منح الإمارات مكانًا ضمن مجموعة صغيرة من القوى التي ذهبت إلى الفضاء، وتحديدا إلى رابع أقرب كوكب إلى الشمس.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تأمل في أن تحقق المهمة اكتشافات هامة حول أنماط الطقس على المريخ، وتحفيز قطاعات علمية وتكنولوجية جديدة، بينما تتطلع لفصل اعتماد اقتصادها عن النفط.

ونجح "مسبار الأمل"، مساء الثلاثاء، في الدخول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، منجزاً بذلك أصعب مراحل مهمته الفضائية، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع خلالها أكثر من 493 مليون كيلو متر.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومية دولة الإمارات، يشكل وصول "مسبار الأمل" إلى الكوكب الأحمر، استعداداً لبدء مهمته العلمية من خلال توفير ثروة من البيانات العلمية للمجتمع العلمي في العالم، علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات التنموية المتسارعة، وليكون هذا الإنجاز احتفالاً يليق باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد الدولة.

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، شعب الإمارات والأمة العربية بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، حيث حرصاعلى متابعة اللحظة التاريخية من محطة التحكم الأرضي بمسبار الأمل في الخوانيج بدبي.