موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. دراجة لورنس العرب والشمسية تتحدى تسلا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
تطرح ماركة ألفا روميو خلال العام الجاري النسخة الأحدث من طراز Tonale، بقدرات متميزة وتصميم خارجي مستقبلي فريد.
يعاود مصنع في تولوز بجنوب غرب فرنسا هذا العام إنتاج دراجات "براف" الإنجليزية التي شكّلت أسطورة في فترة ما بين الحربين العالميتين.
السيارات قد تتحول مستقبلا إلى صناديق متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية، بعد التوسع في الاعتماد على الخلايا الشمسية في عالم المركبات.
يشهد عالم السيارات خلال العام الجاري احتفال عدة موديلات شهيرة بعيد ميلادها العشرين، حيث طرحت لأول مرة عام 2001.
ضمن فئات SUV الفخمة كبيرة الحجم، تطرح شركة GMC النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز "يوكون"، تنافس به الماركة موديلات مثل شيفروليه Tahoe.
أعلنت شركة مرسيدس عن طرح النسخة الأحدث خلال عام 2021 من طراز E-class بإطلالة راقية وقدرات تقنية متميزة.
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