"أمل" العرب يصل المريخ.. احتفاء دولي بالإنجاز الإماراتي

نجحت الإمارات العربية المتحدة في وضع مسبار "الأمل" في مدار كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وبذلك الإنجاز أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، خامس دولة في تاريخ البشرية تصل إلى الكوكب الأحمر.



حدث تاريخي يوثقه العرب بفخر، وتكتب دولة الإمارات تفاصيله بحروف من ذهب، إيذانا بلحظة حاسمة في رحلة طويلة قطعها المسبار الذي انطلق من الأرض قبل 7 أشهر، ليدخل في مدار المريخ.

وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز الريادة الإماراتية في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) بحلول عام 2117.



إشادات دولية

احتفاء دولي وعربي بالإنجاز التاريخي الذي يضاف في سجل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث هنأت واشنطن دولة الإمارات، بنجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول المريخ.

وقالت السفارة الأمريكية في الإمارات، في تغريدة عبر "تويتر": "ألف مبروك لأهل الإمارات وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ".

واستخدم حساب السفارة عبر "تويتر" هاشتاق "#العرب_إلى_المريخ"، احتفاء بهذا الإنجاز الإماراتي التاريخي.

من جانبه هنئ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإمارات بنجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول المريخ وتمنى لها تحقيق إنجازات جديدة في استكشاف الفضاء.

وهنأ القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في أبوظبي، إيتان نائيه، دولة الإمارات بمناسبة الإنجاز الجديد وكتب في تغريدة عبر تويتر، "أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة، قياداتها أصحاب الرؤية، المهندسين والفنيين وراء كواليس هذا المشروع المُلهم - مسبار الأمل".

وأضاف أن "دولة الامارات تبرهن للعالم برمته وخاصة لمنطقتنا أنه إذا توفرت الإرادة والرؤية، فهناك طريق، وليس للسماء حدودا بوجه التطور".

كما هنأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة مسبار الأمل الإماراتية بعد وصولها إلى مدار كوكب المريخ مساء الثلاثاء.



ونشرت "ناسا" من خلال صفحة مركبة "بيرسيفيرينس روفر" المتجهة إلى المريخ والتابعة للوكالة، تغريدة موجهة لمهمة "مسبار الأمل" احتوت على أشعار باللغة العربية من قصيدة للشاعر أبو الطيب المتنبي.

وجاء في التغريدة: "تهانينا على وصولك إلى المريخ! كما قال الشاعر المتنبي: إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُوم، فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ".





ومن جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، عن هذا الإنجاز "نحتفل اليوم بوصول مسبار الأمل إلى المريخ ليثبت لنا هذا الإنجاز التاريخي للإمارات بأن السماء لا حدود لها".

كما هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، الإمارات بنجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول المريخ كإنجاز يثبت فائدة الاستثمار في العلم والتكنولوجيا.

وسلطت الصحافة الإيطالية الضوء على هذا الإنجاز الفضائي المهم، واحتفى موقع "interris" الإيطالي بالسبق الفريد من نوعه، قائلاً: "الإمارات تطلق الأمل".



كما أشارت الصحيفة إلى أن الإمارات اليوم يسودها حالة من الحماس الكبير، خاصة داخل مركز محمد بن راشد للفضاء (Mbrsc)، وهو المركز الذي قاد المشروع الإماراتي المريخي، الذي شارك به حوالي 450 شخصاً، أكثر من نصفهم من الإماراتيين.

أما على الجانب الألماني، كتب موقع "ساينس إكس" العلمي الألماني: "لحظة تاريخية.. تصل أول مركبة فضائية من العالم العربي إلى الكوكب الأحمر".

وأشار الموقع أن مسباري Curiosity وMars Insight التابعين لوكالة ناسا الأمريكية يعملان حاليا على سطح المريخ.

ولفت الموقع إلى أن إرسال مسبار الأمل إلى كوكب المريخ يُدخل الإمارات ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي استطاعت تحقيق هذا الإنجاز.

أما مجلة "فيرتشافت فوخه" الألمانية فكتبت: "ستكون مهمة أول مسبار عربي للمريخ هي البحث عن طقس ومناخ الكوكب عن كثب".

وأضافت أن "مسبار الأمل يضم أول قمر صناعي للطقس على كوكب المريخ، ويحمل على متنه أيضا 3 أدوات علمية: كاميرا متعددة الأطياف، ومقياس طيف الأشعة تحت الحمراء، ومقياس طيف الأشعة فوق البنفسجية".

احتفاء عربي

وعلى المستوى العربي شهد الإنجاز التاريخي للإمارات احتفاء واسع، حيث بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن أطيب تهانيه بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ.

وأشاد ملك البحرين بالإنجاز العلمي التاريخي البارز الذي يؤكد على المكانة العالمية الرفيعة لدولة الإمارات وريادتها في مجال علوم واستكشاف الفضاء.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرفعة والرخاء والتقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في كافة المجالات.

كما بعث ملك البحرين، برقيتان تهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.



وأعرب خلالها عن الاعتزاز بهذا الإنجاز العلمي التاريخي الرفيع، الذي حققته دولة الإمارات بسواعد أبنائها، والذي يسهم في ترسيخ مكانتها العالمية بين الدول المتقدمة كمركز رائد في قطاع الفضاء.

وهنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الإمارات، بذلك الإنجاز التاريخي، مؤكدا أن هذا الإنجاز محل فخر واعتزاز الجميع، جاء هذا في برقيات تهنئة أرسلها للقيادة الإماراتية عقب دخول مسبار الأمل الإماراتي بنجاح إلى مدار المريخ،

بدوره، وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ بأنها خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية.

ووجه الرئيس المصري تحية للإمارات قيادةً وشعبًا ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا تجربة مسبار الأمل في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات.

وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الإنجاز الكبير الذي حققته الامارات في مجال الفضاء بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب.

وأكد العسومي أن هذا الإنجاز الكبير سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات بين مصاف الدول المتقدمة في علوم الفضاء.

وقال إن هذه المهمة تعد أول مهمة فضائية عربية لاكتشاف كوكب آخر وإنجازاً غير مسبوق على مستوى العالم في تحقيق أهدافها العلمية التي تمثل فخراً للأمة العربية.

أما في لبنان قدم الرئيس ميشال عون، التهنئة لدولة الإمارات على نجاح مسبار الأمل في الدخول إلى مدار كوكب المريخ.

وقال عون خلال تغريدة على "تويتر" إنه: "مبروك للإمارات الإنجاز التاريخي بدخول مسبار الأمل مداره حول المريخ".

من جهته أشاد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، بنجاح مهمة مسبار الأمل، قائلًا: "فخر لكل عربي وصول دولة الإمارات إلى المريخ.. مبروك لكل أخوتنا في الإمارات قيادة وشعبا هذا الإنجاز بدخول مسبارـ الأمل مداره حول المريخ.. فعلا تزرعون الأمل في نفوسنا جميعا".



هنأ رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح مهمة مسبار الأمل ووصوله إلى كوكب المريخ.

وقال علاوي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مسبار الأمل إنجاز تاريخي إماراتي عربي، أثبت للعالم النظرة البعيدة، والأفق الواسع لحكام الإمارات العربية الشقيقة وشيوخها الأكارم منذ عهد طيب الذكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

ووصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين إلى 11 قمراً، بينها 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي "الثريا" و"الياه سات"، و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بعد وأيضاً في المجال التعليمي، إضافة إلى القمر الصناعي "مزن سات" الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر/أيلول 2020.