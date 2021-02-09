واشنطن تجدد دعمها للسودان.. تعاون يرسخ السلام

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك تطلع بلاده للعمل مع واشنطن لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين حمدوك ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هو الأول منذ تولي الأخير منصبه.



وقال حمدوك خلال الاتصال الذي تلقاه من بلينكن، إنه "تتطلُّع الحكومة السودانية للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت عهداً جديداً ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي.

من جانبه، عبّرَ وزير الخارجية الأمريكي ، خلال المكالمة، عن التزام بلاده الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية بالسودان.

وأشاد أنتوني بلينكن بدور قادة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية، مؤكدا التزام واشنطن الصارم بدعم التحول الديمقراطي بالسودان والإيفاء بكامل استحقاقاته.

وأكد استمرار دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، خاصة الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات.

وأمس الإثنين، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، التشكيل الحكومي الجديد والذي ضم 26 حقيبة وزارية.

وقال حمدوك،إنه تم إرجاء اعلان وزارة التربية والتعليم لمزيد من التشاور.

واحتفظ 5 وزراء بمواقعهم في التشكيل الجديد، وهم وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، والعدل نصرالدين عبدالباري، والشؤون الدينية نصر الدين مفرح، والري ياسر عباس، والتعليم العالي انتصار صغيرون.

وشهد التشكيل استحداث وزارات جديدة أهمها الاستثمار والبترول، بالإضافة لفصل الصناعة عن التجارة.