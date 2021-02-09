إطلاق نار وعبوة ناسفة في عيادة طبية بالولايات المتحدة

فتح مسلح النار في عيادة بولاية مينيسوتا الأمريكية موقعا عدد من الجرحى كما ألقيت عبوة ناسفة على المبنى وفقا لوسائل إعلام محلية
وكتبت صحيفة "ستار تريبيون" أن الحادث وقع في عيادة الينا هيلث في مدينة بافالو واعتقلت الشرطة مشتبها به بدون أن تذكر ما إذا كان هذا الشخص مطلق النار.
وأعلنت الشرطة في سانت بول عاصمة مينيسوتا في تغريدة أنها متجهة إلى المكان بعد معلومات تحدثت عن "شخص يطلق النار".
وذكرت صحيفة "ستار ترايبيون" أن شخصا إلى 5 أشخاص أصيبوا بجروح، وبعد نصف ساعة انفجرت عبوة ناسفة ما أدى إلى إجلاء الطاقم الطبي من العيادة.
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