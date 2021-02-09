موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. قفزة بيتكوين وموعد "نورد ستريم 2"

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قفزت العملة الرقمية بيتكوين لمستويات قياسية جديدة اليوم الثلاثاء، وتتجه صوب مستوى رئيسي آخر هو 50 ألف دولار، مستفيدة من تراجع الدولار.

تواصل روسيا تحديها للولايات المتحدة، من خلال استكمال العمل في خط الغاز نورد ستريم 2، متجاهلة عقوبات واشنطن.

تتوقع الإمارات عودة النمو في عام 2021، بعد مشاهدة العلامات المبكرة لهذا النمو في نهاية عام 2020 وعودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية.

يعقد منتدى "أسبوع دبي في أفريقيا – كينيا" في الفترة من 15 إلى 18 فبراير/ شباط الجاري عبر تقنيات الاتصال المرئي "افتراضيا.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء 9 فبرارير 2021، بنحو 5 جنيهات، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

تعقد منظمة التجارة العالمية اجتماعا مهما في 15 فبراير/ شباط لاتخاذ قرار بشأن المدير العام القادم للمنظمة.

انطلقت فعاليات النسخة الرقمية من "مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط"، الثلاثاء، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية.

استهلت الأسهم في بورصة وول ستريت التداولات الثلاثاء على تراجع مع التركيز على حزمة التحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا.

لا تزال أزمة أشباه الموصلات والرقائق تلقي بظلالها على صناعة السيارات في العالم حيث أوقفت بعض الشركات عمليات التصنيع.

استمر مؤشر مديري المشتريات في دبي فوق مستوى النمو عند 50.6% خلال شهر يناير من عام 2021 للشهر الثاني على التوالي.

شهدت ألمانيا في ظل أزمة كورونا أقوى تراجع في الصادرات خلال العام الماضي منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

