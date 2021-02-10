اليمن يدعو لردع الحوثي.. عدم العقاب يطيل أمد الحرب

دعا اليمن المجتمع الدولي لضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائمها، محذرا من أن استمرار إفلات المليشيا من العقاب سيؤدي لإطالة أمد الحرب.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان، الثلاثاء، إن جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وانتهاكها المستمر للقانون الدولي الإنساني، لا ينبغي غض الطرف عنها أو عدم معاقبة مرتكبيها، واستمرار هذا السلوك الإجرامي للمليشيا سيؤدي لإطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.



وأشارت الوزارة، إلى إنه استمرارا للعدوان الهمجي على محافظة مآرب، استهدفت مليشيا الحوثي الإجرامية هذا اليوم الأحياء السكنية في المدينة ليصل عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت على المدينة 8 صواريخ خلال 48 ساعة، وتسببت باستشهاد أربعة مدنيين وإصابة 12 آخرين.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الموجة الجديدة للعدوان الحوثي هي السابعة بعد انكسار ست موجات سابقة جندت فيها الأطفال والمغرر بهم وزرعت الألغام المحرمة واستهدفت المدنيين ومارست فيها المليشيا أبشع الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين.

واعتبرت الوزارة هذا التصعيد الخطير للميليشيات رد على استجابة الحكومة اليمنية الجاد للدعوات الصادقة من المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام، وتأكيد على رفض المليشيا لتلك الدعوات.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي، ومن خلفها النظام الإيراني، لوقف العدوان والتصعيد العسكري ووضع حد للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي في عموم اليمن.