سياسيون عرب للإمارات بعد إنجاز المسبار: تغرسون الأمل في نفوسنا

هنأ سياسيون عرب، دولة الإمارات العربية المتحدة بوصول مسبار "الأمل" إلى مدار كوكب المريخ، مؤكدين أن الخطوة تغرس الأمل في النفوس.

واعتبر السياسيون، أن الإنجاز هو "فخر لكل عربى"، بعدما أصبحت الإمارات أول دولة عربية، وخامس دولة في تاريخ البشرية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وتكتب دولة الإمارات تفاصيل حدث تاريخي بحروف من ذهب، بعد رحلة طويلة قطعها المسبار الذي انطلق من الأرض قبل 7 أشهر، ليدخل في مدار المريخ.

وكتب رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع عبر حسابه على تويتر مهنئا: "الإمارات العربيّة المتحدة إلى المريخ بفضل حكّامها، ولبنان إلى جهنّم بفضل حكّامه".





وأردف: "هنيئاً لدولة الإمارات بهذا الإنجاز العلمي الضخم الذي هو فخر لكل الدول العربيّة".

وبعث الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز برسالة تهنئة إلى الإمارات، قائلا إن : "نجاح مسبار الأمل في دخول مدار المريخ، إنجاز يستحق الفخر".

وأضاف عبر تويتر :"ألف مبروك لأحبابنا في دولة الإمارات.. زادكم الله من فضله".





وتابع: "إنجازكم هو إنجازنا وفرحتكم هي فرحتنا"، بهذا الكلمات، عبر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود عن سعادته للإنجاز الإماراتي.

وغرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا :"أبارك لأهلنا وإخواننا في الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، وأسأل الله لكم المزيد من النجاح والتقدم و الازدهار ".

كما أكد الباحث السياسي السعودي يحيى التليدي أن "المسبار العربي سيكون أداة لعودة الاتزان لاهتمامات الشباب العربي، ومصدر إلهام للأجيال القادمة".

وواصل عبر حسابه على "تويتر": "سيكون نافذة عربية لآفاق جديدة، وإنجاز تاريخي يبرهن على أن العلم ليس حصرا على أحد بل هو للمجتهد القادر الذي يمتلك أدوات العلم والإنجاز".





بدوره، قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم: "الإمارات إستطاعت أن تكون خلال فترة قصيرة، دولة لها وزنها وثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي، تصنع المستحيل بمسبار الأمل".

واستطرد :"هنا الإمارات ليس مجرد شعار بل هو ترجمة حقيقية لمدى قدرتها في صناعة المستقبل، وفي لفت أنظار العالم لإنجازاتها، وترسيخ مكانتها بين القوى الصاعده في القرن الواحد والعشرين".

وغرد الباحث السياسي المغربي الدكتور عبدالحق الصنايبي، مهنئا الإمارات، قائلا: "الوصول إلى المريخ لحظة تاريخية"، مؤكدًا أن "إنجاز مسبار الأمل مفخرة للإمارات".