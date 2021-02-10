السعودية تطالب بموقف دولي تجاه تهديدات إيران

جدد مجلس الوزراء السعودي مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات إيران من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس":" إن المجلس تناول عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية.



وأضاف، أن المملكة تحرص على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وخدمة المجهود الدولي لحفظ السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وجدد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الترحيب بالتزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وتابع، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء جدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة.

وطالب أن تكون الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة، مشددًا على رفض المملكة لما تمثله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تهديد لأمن واستقرار اليمن، وما تقوم به من أعمال عدائية من خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية بالمملكة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن على إيران الالتزام بشكل كامل ببنود الاتفاق النووي كشرط لاستئناف العمل الديبلوماسي معها، مؤكدا أن واشنطن تواصل العمل لمنع إيران من تطوير منظومتها الصاروخية.

وفي وقت سابق، حذر تقرير لخبراء الأمم المتحدة، من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية، استأنفتا التعاون في مجال تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.