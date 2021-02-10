"إنجاز عظيم".. موريتانيا تحتفي بـ"مسبار الأمل"

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول المريخ.

وقال الغزواني في "تغريدة" عبر حسابه على "تويتر" إن الحدث يعد "إنجازا عظيما يضاف لسجل دولة الإمارات العربية المتحدة".



ووجه الرئيس الموريتاني التهاني لكل الشعوب العربية والإسلامية على تحقيق هذا الحلم الذي كان الكثيرون يظنونه بعيد المنال.

وأشاد الموريتانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الحدث التاريخي"، معتبرين وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، "فخر لكل العرب".

وتفاعل المدونون والمغردون مع هاشتاجات #فخر_العرب، و#مسبار_الامل، وعبروا من خلالها عن التقدير والحب والوفاء لدولة الإمارات العربية على ما حققته للأمة العربية.





وكتب أحدهم "إنه إنجاز يليق بأهل إمارات الخير التقدم والإزدهار وتليق بهم الفخامة ورحابة الفضاء".

وقال آخر" الإمارات أوصلت العرب اليوم إلى أبعد نقطة في الكون، وبالأمس أوصلتهم بلدان أخرى إلى آخر حطام الصواريخ والبراميل المتفجرة في ربيع الدم والفوضى".





وبوصول مسبار الأمل بنجاح إلى مدار المريخ، تصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي، ضمن مشروعها العلمي النوعي لاستكشاف كوكب المريخ.

وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز الريادة الإماراتية في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) بحلول عام 2117.