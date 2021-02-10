أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

زادت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، متأثرة بارتفاع المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، وارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 221.36 ريال (59.03 دولار)، مقابل، 220.67 ريال (58.87 دولار)، في تعاملات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 193.69 ريال (51.65 دولار)، مقابل، 193.16ريال (51.51 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام عيار 18 إلى 166.02 ريال (44.27 دولار)، مقابل، نحو 163.67 ريال (43.64 دولار)، خلال تعاملات الأمس.

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14في السعودية اليوم الأربعاء نحو 129.13 ريال (34.43 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6888.75 ريال (1837 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1549.51 ريال (413.20 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1839.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير/شباط الجاري.

في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1842.60 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى شركة الاستشارات إير جايد "المحرك الرئيسي للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي والذي سيأتي نتيجة للمساعدة".

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

من المتوقع أن يمرر الكونجرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل 15 مارس/آذار المقبل حتى بدون دعم الجمهوريين.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق.