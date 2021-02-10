سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

زاد سعر الدولار مجددا، مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المبكرة للسوق غير الرسمية "السوداء".

وبلغ سعر العملة الخضراء في هذه السوق 390 جنيها مقابل 370 في تعاملات الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

الحكومة الجديدة



وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، التشكيل الحكومي الجديد الذي ضم 26 حقيبة وزارية.

وشهد التشكيل استحداث وزارات جديدة أهمها الاستثمار والبترول، بالإضافة لفصل الصناعة عن التجارة.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن التشكيل الجديد يهدف لمعالجة الأزمات من خلال برنامج محكم، بجانب المحافظة على البلاد من الانهيار.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة، إذ بلغ التضخم 254% في ديسمبر/كانون الأول إلى جانب عجز في الوقود والخبز والكهرباء.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو، في البنك المركزي إلى 66.42 جنيه للشراء، و66.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 66.23 جنيه للشراء و66.56 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

بينما تراجعت العملة الأوروبية، في تعاملات السوق السوداء إلى 400 جنيه مقابل 430 أمس.

فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني، إلى 75.79 جنيه للشراء و76.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 75.52 جنيه للشراء و75.90 جنيه للبيع.

بينما انخفض الجنيه الإسترليني في السوق الموازية إلى 420 جنيها مقابل 450 أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي، استقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

فيما تراجعت العملة السعودية في السوق السوداء إلى 86 جنيها مقابل 93 جنيها.

وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء 88 جنيها مقابل 94 جنيها.

وارتفع سعر الدينار الكويتي لدى المركزي السوداني إلى نحو 181.54 جنيه للشراء، و182.45 جنيه للبيع، مقابل نحو 180.62 جنيه للشراء و181.52 جنيه للبيع.

بينما هبطت العملة الكويتية في السوق غير الرسمية نحو 830 جنيها، مقابل نحو 870 جنيها.