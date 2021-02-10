وزير خارجية إسرائيل: مسبار الإمارات يعيد للأذهان أمجاد العرب

هنأ وزير خارجية إسرائيل جابي أشكينازي، الإمارات بوصول "مسبار الأمل" لمدار المريخ، مشيرا إلى أنه يعيد للأذهان أمجاد العرب. وكتب أشكينازي في تغريدة له على تويتر: "وصل مسبار الأمل، الذي بناه أصدقاؤنا من الإمارات العربية المتحدة، إلى مدار كوكب المريخ. هذا حدث تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة وللعالم العربي بأسره، ويحمل رسالة أمل لملايين الشباب العرب في المنطقة بمستقبل مزدهر". وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "قد يغير هذا المسبار كل ما نعرفه عن المريخ". وبهذه المناسبة، هنأ أشكينازي، الإمارات "على المثابرة في طريق العلم والمعرفة، ما يعيد للأذهان الأمجاد التليدة التي حققها العرب في العصر الذهبي في العلوم والرياضيات"، متمنيا لها المزيد من النجاحات والازدهار. وبوصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار المريخ، تصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي، ضمن مشروعها العلمي النوعي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي لهذا الكوكب، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز ريادتها في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، بحلول عام 2117.

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