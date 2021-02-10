أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تعاملات اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، وفق بنك المغرب المركزي.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، أمام الدرهم، فيما استقر الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، بينما تراجع الدولار، والدينار الكويتي.

وبلغ سعر العملة الأوروبية 10.37 درهم للشراء، و12.05 درهم للبيع، مقابل 10.36 درهم للشراء، و12.04 درهم للبيع في تعاملات أمس الثلاثاء.



كما زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 11.83 درهم للشراء، و13.75 درهم للبيع، مقابل نحو 11.82 درهم للشراء، و13.73 درهم للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار إلى 8.59 درهم للشراء، و

9.98 دراهم للبيع، مقابل 8.61 درهم للشراء، و10 درهم للبيع في تعاملات أمس.

وبحسب البنك المركزي المغربي، تكفي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتغطية واردات 7 اشهر.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من نطاق تحرك الدرهم من 2.5% إلى 5%.

تحويلات العاملين بالخارج



وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استقرار تلك التحويلات.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي إلى نحو 2.29 درهم للشراء، و2.66 درهم للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء.

وظل سعر صرف الدرهم الإماراتي، عند مستوى 2.34 درهم للشراء، و2.72 درهم للبيع.

كما هبط سعر الدينار الكويتي إلى 28.38 درهم للشراء، و32.99 درهم للبيع، مقابل 28.42 درهم للشراء، و33.03 درهم للبيع، أمس.

تعافي الاقتصاد

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

اقتصاد المغرب يسحق كورونا.. انكماش العجز التجاري بنسبة 23%

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وانكمش العجز التجاري بالمغرب خلال العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019.

وقال مكتب الصرف المغربي، الخميس، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.