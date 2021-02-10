عدوان يتجدد.. عملية عسكرية تركية شمالي العراق

أعلنت سلطات الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية لملاحقة حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق، في عدوان جديد ينذر بعودة التوتر مع بغداد.
وادّعت وزارة الدفاع التركية أن هدف العملية التي سمّتها "مخلب النسر 2"، هو "الرد على الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدودنا".
عدوانٌ ليس بجديد تقوم به سلطات أردوغان، حيث درجت أنقرة طيلة السنوات الماضية على شن غارات جوية على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية) في المناطق الجبلية شمال العراق.
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أطلق الجيش التركي عمليتين عسكريتين، في شمال العراق، ما أثار غضب بغداد التي استدعت سفير أنقرة لديها وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية العدوان الذي تسبب أيضا بمقتل مدنيين.
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