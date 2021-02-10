عملية عراقية أمنية "مذهلة".. والهدف داعش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن نتائج وصفها بـ"المذهلة" تحققت خلال حملة عسكرية واسعة لملاحقة فلول داعش، في وسط وغربي البلاد

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة (تابعة لوزارة الدفاع)، اللواء تحسين الخفاجي إن "نتائج الحملة (التي انطلقت اليوم) لغاية الآن مذهلة جدا، فقد تم تدمير عدد من مضافات داعش، فضلا عن القبض على عدد من عناصر التنظيم"، مشيرا إلى أن العملية "مستمرة لحين تحقيق أهدافها" .



وحول أهداف العملية، أوضح الخفاجي في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، أنها انطلقت لهدفين، الأول يتمثل في وضع خطة استراتيجية لمسك قواطع العمليات الحدود بين بغداد وسامراء والأنبار.

أما الهدف الثاني فهو تأمين طريق (فلوجة - سامراء ) الذي سيتم إعادة افتتاحه في القريب العاجل، ويعد منفذا تجاريا مهما، كونه يربط مناطق شمال العراق بغربه.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت عملية أمنية كبرى في ثلاث محافظات هي بغداد وسامراء والأنبار، لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

ولاحقا، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على أحد عناصر التفخيخ في الأنبار، كان متخفياً مع رعاة الأغنام.

وسبق أن أطلقت القوات الأمنية عملية "أسود الجزيرة"، لملاحقة عناصر داعش في غرب العراق، بعد أيام من شن حملة عسكرية واسعة عرفت بـ"ثأر الشهداء"، التي جاءت غداة هجوم انتحاري مزدوج ضرب العاصمة بغداد وراح ضحيته العشرات من المدنيين