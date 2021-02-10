خليفة المرر.. رصيد دبلوماسي إماراتي عابر للحدود

حين تتصفح سيرته الذاتية تجد نفسك أمام رصيد واسع أهّله لنيل منصب يعزز الدبلوماسية الإماراتية بكفاءة عابرة للحدود.

إنه خليفة شاهين المرر، الذي تقلد اليوم الأربعاء، منصبه الجديد وزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية.

تقليدٌ جاء ضمن تعديل وزاري مصغر في وزارة الخارجية، أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وشمل التعديل ضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر، وزيري دولة في الخارجية.

خبرات كبيرة

ويتولى المرر المنصب الجديد وفي جعبته خبرة دبلوماسية واسعة تقترب من 43 عاما، اكتسبها خلال تدرجه في العديد من المناصب بوزارة الخارجية الإماراتية، وعمله في سفارات بلاده لدى عدة دول.

وكان آخر منصب يشغله خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وذلك منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، وحتى اليوم.

وخلال تلك الفترة ترأس وفد بلاده في العديد من المؤتمرات الدولية والاجتماعات الثنائية المشتركة، كان آخرها أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية - وزارة الخارجية السودانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما ترأس وفد بلاده في عدد من الاجتماعات التي عقدت عن بعد خلال الشهور القليلة الماضية، منها الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ونظيرتها الأفغانية.

وكذلك لجنة المشاورات السياسية مع وزارة الخارجية الأوزبكية، وأعمال الدورة الثانية للجنة نفسها مع أستراليا.





سيرة حافلة

ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، الذي ولد في دبي عام 1952، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة صوفيا باليابان، وماجستير في الاقتصاد السياسي من الكلية الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك.

بدأ العمل الدبلوماسي بدرجة ملحق سنة 1978، كما عمل في سفارة دولة الإمارات بطوكيو، والوفد الدائم لبلاده في نيويورك .

وعمل سابقاً سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا وإيران، وسفيرا غير مقيم في أرمينيا.

وفي تركيا شغل منصب سفير خلال الفترة من 7 مايو/أيار 2016 وحتى سبتمبر/أيلول 2018.

وقبل عمله سفيرا لدى تركيا، تولى لعدة سنوات منصب مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية.

الشباب والخبرة

ويأتي تعيين الدبلوماسي الشاب الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والدبلوماسي المخضرم خليفة شاهين المرر، وزيري دولة في وزارة الخارجية في توقيت هام يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء الاستعداد للخمسين عاما القادمة وصولا لمئوية الإمارات 2071 .

قرارٌ يترجم أهداف الإمارات بالاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات

وتبنى مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ تأسيسه، شعار "دبلوماسية المستقبل، طموحٌ وأمل"، حيث تتمثل رؤيته في العمل على إعداد جيل واعد من الشباب الدبلوماسيين المبتكرين والمبادرين يساهمون في تحقيق أجندة الشباب 2021.