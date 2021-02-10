الحوثي يقر باستهداف مطار أبها.. واليمن: جريمة حرب

تبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الأربعاء، الهجوم على مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته حكومة اليمن أنه "جريمة حرب مكتملة".

وأدانت الحكومة اليمنية بـ"أشد العبارات" الهجوم الإرهابي "الجبان" الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي.



وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، لتسببه بحريق طائرة مدنية على أرض المطار وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر الحقيقي.

واعتبر الوزير اليمني الهجوم الحوثي امتدادا للهجمات الإرهابية التي نفذتها المليشيات بأسلحة وخبراء إيرانيين باستهداف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا لـ"الأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأكد المسؤول اليمني أن التصعيد الواسع لمليشيا الحوثي يعد تأكيدا إضافيا على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأمريكية نيتها إلغاء تصنيفها "منظمة إرهابية" واعتباره بمثابة ضوء أخضر لهذه الهجمات في الداخل وصوب دول الجوار.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي بمراجعة مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران.

إلى ذلك، أقرت مليشيا الحوثي على لسان ناطقها العسكري المدعو يحيى سريع بتنفيذ الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أنها استخدمت 4 طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات في استهداف المطار المدني المكتظ بالمسافرين.

في وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدا السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء الاعتداء.



وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".