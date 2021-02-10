تبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الأربعاء، الهجوم على مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته حكومة اليمن أنه "جريمة حرب مكتملة".
وأدانت الحكومة اليمنية بـ"أشد العبارات" الهجوم الإرهابي "الجبان" الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، لتسببه بحريق طائرة مدنية على أرض المطار وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر الحقيقي.
واعتبر الوزير اليمني الهجوم الحوثي امتدادا للهجمات الإرهابية التي نفذتها المليشيات بأسلحة وخبراء إيرانيين باستهداف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا لـ"الأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد المسؤول اليمني أن التصعيد الواسع لمليشيا الحوثي يعد تأكيدا إضافيا على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأمريكية نيتها إلغاء تصنيفها "منظمة إرهابية" واعتباره بمثابة ضوء أخضر لهذه الهجمات في الداخل وصوب دول الجوار.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي بمراجعة مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران.
إلى ذلك، أقرت مليشيا الحوثي على لسان ناطقها العسكري المدعو يحيى سريع بتنفيذ الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أنها استخدمت 4 طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات في استهداف المطار المدني المكتظ بالمسافرين.
في وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدا السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء الاعتداء.
وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحوثي يقر باستهداف مطار أبها.. واليمن: جريمة حرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.