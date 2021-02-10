البرهان: مسيرة الثورة السودانية لن تتوقف لأي سبب كان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن قطار التغيير ومسيرة الثورة ماضيان ولن يتوقفا لأي سبب كان.

وشدد البرهان، خلال كلمة عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالخرطوم، على ضرورة تماسك ووحدة القوى الوطنية في السودان.

وعبر البرهان عن سعادته وفخره بـ"استمرار مسيرة الثورة"، مشددا على أن "شعب السودان يحرس الثورة والتغيير ولا هدف لنا سوى خدمته".



وجدد البرهان تعهده بإكمال أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول، قائلا إن "قطار التغيير لم يتوقف، وسيستمر بحماية الشعب السوداني".

بدوره، قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إن "عهد الحكومة الثانية بعد الثورة يبدأ في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة".



ولفت إلى أن "الحكومة الجديدة تشكل أكبر تحالف سياسي في تاريخ البلاد".



وقال حمدوك عقب أداء القسم: "نحن مكلفون بإخراج السودان من تحديات معقدة".

وأدت الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء، الإثنين الماضي، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء ورئيس الوزراء، إيذانا بمباشرة مهامها.