"إرهابي وجبان".. إدانات واسعة لاستهداف الحوثي مطار سعودي

حظي الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي السعودي بإدانات واسعة ومطالبات بمحاسبة الانقلابيين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أعلن، الأربعاء، أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد على إثر هجوم لمليشيا الحوثي.

وقال التحالف، في بيان: "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".

واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر"، مشددا على أنه سيتم محاسبة مليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن "اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين)" في جنوب البلاد، مؤكدا أن "المليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".



وشدد التحالف على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وتحييد قدرات الحوثي النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي".

وقال إن الهجوم تم تنفيذه بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.





بدورها، أدانت مصر استهداف مليشيا الحوثى لمطار أبها جنوب السعودية.

وأعربت، في بيان لوزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات لاستهداف مليشيا الحوثي، مطار أبها، وكذلك مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي السعودية.



وأكدت مصر على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

كما أدانت البحرين بشدة إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار (مفخختين) تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية واستهدافها مطار أبها الدولي.

وأكدت البحرين في بيان لوزارة الخارجية، أن الهجوم يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت البحرين على موقفها الثابت والراسخ الداعم بقوة للسعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.

وأشادت بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما.

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها السعودي.

وأكد الحجرف، في بيان، أن "الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأشاد الحجرف، بـ"يقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار".

وشدد الأمين العام، على تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

بدوره، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وقال الإرياني، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق، وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر".

وأضاف: "استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين واستهدفت الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذًا للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ وذلك بعد استهداف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها، مشيرة إلى أنه سيتم محاسبة مليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأوضحت قوات التحالف أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، مؤكدة أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وأكدت قوات التحالف أنها تصدت لاعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت مليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.