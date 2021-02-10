محمد بن زايد مشيدا بجهود قرقاش: أخلص في خدمة الإمارات

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بجهود الدكتور أنور قرقاش في خدمة بلاده.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه : "تقديرا لعطاء الدكتور أنور قرقاش الصادق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وكونه أحد رواد العمل الدبلوماسي، أعدنا تسمية (أكاديمية الإمارات الدبلوماسية) إلى (أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية)".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلن عن إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.

وشمل التعديل مغادرة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزارة الخارجية للعمل مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة، وزكي أنور نسيبة للعمل مستشارا ثقافيا لرئيس الدولة.

ومنح رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسام الاتحاد لقرقاش باعتباره أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقات الإمارات الدولية والإقليمية.

كما تم تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الإمارات لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.