أنور قرقاش.. موسوعة دبلوماسية في خدمة الإمارات

رجل بحجم وقامة وإخلاص وثقافة وخبرات الدكتور أنوربن محمد قرقاش، لا يمكن للإمارات، أن تتخلى عن جهوده، ولا هو يستطيع إلا مواصلة خدمة وطنه.

وبعد خدمة بلاده على مدار عقود في مناصب عدة من بينها 13 عاما، بمنصب وزير دولة للشؤون الخارجية، ينتقل قرقاش للعمل في ميدان آخر بتعيينه مستشارا دبلوماسيا لرئيس الإمارات.

منصب جديد يستهل به مرحلة جديدة في حياته، تتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء الاستعداد للخمسين عام المقبلة، وصولا لمئوية الإمارات 2071.

تلك المرحلة تحتاج فيها الإمارات جميع الطاقات لتحقيق هدفها بالوصول إلى المراكز الأفضل على مستوى العالم في مختلف المجالات.

وغادر قرقاش منصبه في وزارة الخارجية، الأربعاء، وتم تعيينه مستشارا دبلوماسيا لرئيس الإمارات، ضمن تعديل وزاري في وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضمن تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.

احتفاء وتكريم

وتقديرا من الإمارات لأبنائها المخلصين، منح رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسام الاتحاد لقرقاش باعتباره أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في العمل السياسي الخارجي وعلاقات الإمارات الدولية والإقليمية.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤكدا أن "الدكتور أنور سيبقى في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".





كما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عن اعتزاز الإمارات بأبنائها المخلصين.



وفي هذا الصدد، غرد قائلا: "سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام (الاتحاد) تقديرا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي".

وتابع: "الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات.. تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدا من النجاح".

وأضاف: "تقديرا لعطاء الدكتور أنور قرقاش الصادق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وكونه أحد رواد العمل الدبلوماسي.. أعدنا تسمية (أكاديمية الإمارات الدبلوماسية) إلى (أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية)".

وفي تغريدة حملت كلمات مؤثرة، وتقدير كبير، غرد الشيخ عبدالله بن زايد ، وزير الخارجية الإماراتي، موجها الشكر للدكتور قرقاش، قائلا عن قرقاش: "أستاذي مذ كنت طالبا في الجامعة ورفيق الدرب في الخارجية ستفتقدك وزارة الخارجية يا صديقي النبيل.. شكراً لما قدمته للدبلوماسية الإماراتية، وشكراً لكل شيء علمتني إياه، سوف تبقى ملهمي الذي ينير الطريق".

مولده وتعليمه

ولد الدكتور أنور محمد قرقاش في دبي، في 28 مارس/آذار1959، وتلقى تعليمه في المدرسة الأحمدية، وأكمل دراسته في ثانوية جمال عبد الناصر في دبي.

بعدها، سافر إلى الولايات المتحدة، حيث تخرج بدرجتي البكالوريوس في تخصص العلوم السياسية، في جامعة جورج واشنطن المرموقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن عام 1981، وحصل على الماجستير من الجامعة نفسها عام 1984.

وبعدها بعدة سنوات، حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كينجز كوليدج في كامبريدج، عام 1990.

أكاديمي ورجل أعمال

بعد ذلك، بين عامي 1990 و1995، عمل في سلك التدريس الجامعي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في دوت الخليج، حيث تولّى تدريس مواد حكومة وسياسة دولة الإمارات والنظم المقارنة، وكذلك تدريس القضايا المتعلقة بأمن الخليج.

وبين عامي 1995 و2006 عمل قرقاش في القطاع الخاص، حيث كان عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة دبي منذ عام 1997، إلى جانب عضوية مكتبها التنفيذي، والمجلس الاقتصادي في إمارة دبي.

قرقاش وزيرا

تولى الدكتور أنور قرقاش أول منصب وزاري عام 2006 بتعيينه وزيراً للدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2016.

وخلال توليه نفسه المنصب، تم تعيينه في فبراير/شباط 2008 وزير دولة للشؤون الخارجية وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى اليوم.

إلى جانب عمله الوزاري، شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث قام بالإشراف على الانتخابات التي عُقدت في دولة الإمارات عام 2006 وعام 2011 وعام 2015، حيث عقدت أول تجربة انتخابية برلمانية بالإمارات في ديسمبر/كانون الأول عام 2006.

كما شغل الدكتور أنور بن محمد قرقاش عددا من المواقع رفيعة المستوى في الإمارت والحكومة الاتحادية، حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للإعلام من عام 1999 وحتى عام 2007.

كما سبق أن ترأس تحرير سلسلة "دراسات استراتيجية"، التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية عن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية".

كما تولى عضوية مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، وترأس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ورئيس فريق عمل دولة الإمارات للمراجعة الدولية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "العويس" الثقافية، كما أنه عضو في مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

وخلال عمله وزير دولة للشؤون الخارجية، ترأس قرقاش وفد بلاده إلى عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية والخليجية، والاجتماعات الثنائية، ليقدم خلالها رؤية الإمارات إزاء أهم القضايا الدولية والإقليمية.

ونشط الدكتور أنور قرقاش، لتنفيذ سياسة الإمارات الخارجية التي لعبت دورا مهما في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقدم، نموذجا مثاليا للمسؤولين الخليجيين، بالحديث وتقديم وجهة النظر بشكل بسيط شفاف وصريح.

وحرص على تنفيذ رسالة الوزارة في تعزيز المصالح الاستراتيجية السياسية والاقتصادية للإمارات من خلال دبلوماسية فعالة تعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، والتميز في تقديم الخدمات ورعاية الإماراتيين في الخارج.

وتحقيق رؤيتها بشأن تعزيز التعاون والتعايش لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

موسوعة دبلوماسية

انضم قرقاش إلى موقع "تويتر" في أغسطس/ آب 2011، ويتابعه حاليا نحو 1.3 مليون متابِع.

وتعد تغريداته موضع متابعة من جميع الوسائل الإعلامية، لما تتسم به من الصراحة والدبلوماسية، وتوضيح وجهة نظر بلاده بشأن مختلف القضايا، وهو الدور الذي يواصل القيام به، في ميدان عمل جديد.