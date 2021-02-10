احتجاجات كردفان السودانية.. اعتقال 100 شخص بتهمة التخريب

أعلنت الشرطة السودانية، الأربعاء، القبض على أكثر من 100 متهم في أحداث التخريب التي شهدتها مدينة الأبيض، بولاية شمال كردفان.

وأوضح مدير شرطة شمال كردفان اللواء حسن حامد، أنهم "عثروا بحوزة المتهمين الموقفين على الكثير من المضبوطات".



وقال إن "الـ100شخص الموقوفين متهمين بالضلوع في أحداث التخريب والشغب، بمدن الأبيض، وأم روابة والرهد التابعة لولاية شمال كردفان".

وشدد على ضرورة تقديم المتهمين للمحكمة ومعهم المضبوطات.

ولفت إلى أن "الشرطة والأجهزة الأمنية قامت بدورها في احتواء الأحداث التي شهدتها كل من مدن الأبيض و الرهد وأم روابة".





وأكد على "ردع كل متفلت يحاول العبث بممتلكات الشعب"، مشيرا إلى "هدوء الأوضاع بربوع الولاية كافة".

والثلاثاء، قررت حكومة ولاية شمال كردفان السودانية، فرض حالة الطوارئ وحظر تجول جزئي، إثر مظاهرات تخللتها أعمال شغب وتخريب.

وشمل القرار أيضا وفق تعميم صحفي، إغلاق المدارس في عاصمة الولاية على أن تستأنف، الأحد المقبل، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ"دوت الخليج الإخبارية"، فقد شهدت مدينة الأبيض صباح الإثنين مظاهرات شارك فيها طلاب وأهالي تندد بغلاء الأسعار في المدينة.

وأشار الشهود إلى أن "المدينة شهدت انفلاتا أمنيا وعمليات نهب وإتلاف للمتلكات العامة والخاصة، وسط أعمال عنف غير مسبوقة".