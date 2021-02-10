العراق يكشف مستقبل تخفيضات "أوبك+"

توقعت الحكومة العراقية، الأربعاء، أن أوبك+ ستبقى سياستها لتخفيضات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يُعقد في مارس/آذار المقبل.

كما توقعت، أن تتخلى السعودية على الأرجح عن خفض طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بعد ذلك في ظل صعود أسعار الخام.

ارتفاع النفط

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في إفادة صحفية في بغداد، إنه يتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 58، و63 دولارا للبرميل في العام الجاري.

وأضاف عبد الجبار، أنه يأمل في احتمال حصول أرامكو السعودية على حصة في صفقة لتطوير حقل عكاس العراقي للغاز.

وأوضح، أن تحالفا تقوده شركة تقديم الخدمات النفطية شلمبرجير يتصدر الآن المتنافسين للفوز بالمشروع وإن العراق ينوي إلغاء اتفاق بشأن عكاس مع كوجاز الكورية الجنوبية في الأشهر المقبلة.

ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج في أوبك على صادرات النفط في كامل إيرادات الدولة تقريبا.

وتضررت إيرادات العراق، بشدة جراء انخفاض أسعار الخام العام الماضي ويواجه صعوبات لسداد أجور العاملين في القطاع العام.

ارتفاع الصادرات

وبدأت صادرات النفط والأسعار في الارتفاع وقال عبد الجبار إنه يتوقع أن تبلغ الصادرات العراقية في المتوسط 2.9 مليون برميل يوميا.

وأضاف، أن إنتاج العراق من النفط سيبلغ في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط الجاري، إذا التزام إقليم كردستان شبه المستقل بتخفيضات إنتاج النفط المقررة من أوبك+.

وأضاف أن إيران قد تعود إلى سوق النفط إذا ظلت كل الأمور طبيعية على حد وصفه دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

زيادة سعر خام البصرة

وأظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الأربعاء، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات مارس/آذار المتجهة إلى آسيا.

وحددت سومو سعر بيع خام البصرة الخفيف الرسمي إلى آسيا بعلاوة 1.15 دولار للبرميل إلى خامي عمان ودبي القياسيين، مقارنة بعلاوة 1.10 دولار للبرميل في فبراير/شباط الجاري.