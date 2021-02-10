مصر واليونان.. تنسيق جديد بشأن تطورات شرق المتوسط

بحثت مصر واليونان، الأربعاء، تنسيق المواقف بين البلدين إزاء التطورات المتلاحقة في منطقة شرق المتوسط.
جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا.
وتشاور الجانبان خلال اللقاء بشأن العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية التي تهم الجانبين في إطار الإعداد لاجتماع يستضيفه وزير خارجية اليونان، الخميس، بمشاركة شكري ووزراء عدد من الدول العربية والأوروبية.
وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "الوزيرين بحثا سُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يتسق مع ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020".
كما ناقشا الجانبان دعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلديّن وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتهما.
وأضاف أن "الوزيرين بحثا كذلك تطوير التعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة".
وأعرب شكري عن تقدير مصر لتصديق اليونان على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من مارس/آذار 2021.
وعبر شكري عن تقديره لتعاون اليونان والوزير "ديندياس" في تعزيز العلاقات الأوروبية مع مصر وتأكيده المُستمر على أهمية الثقل السياسي لمصر.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة.
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