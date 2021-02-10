أول اجتماع لحكومة السودان.. "فريق أزمات" للوقود والخبز والأمن

قرر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، تشكيل فريق عمل من الوزراء المعنيين لإيجاد معالجات مباشرة لأزمة الوقود والخبز.

ووافق حمدوك، بحسب بيان صحفي، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، على تكوين فريق عمل آخر يعمل على معالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات البلاد مؤخرا.

وذكر حمدوك، في منشور عبر حسابه على "فيس بوك"، أن "هذه بداية قوية لعمل مشترك نُعاهد فيه شعبنا بالعمل المستمر بروح الفريق لأجل بلادنا الغالية".

وأضاف: "سنسترشد ببوصلة (حرية سلام وعدالة) وتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية حول الاقتصاد وبناء واستكمال السلام، والعلاقات الخارجية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية".

وتابع حمدوك: "كل ذلك لنُحصَّن بلدنا من كل ما نراه حولنا ولنعبر بشعبنا للسلام الشامل والتنمية والتحول الديمقراطي الراسخ، فبلادنا ظلت في منعطف حرج لقرابة 6 عقود، وحان وقت وضعها على الطريق الصحيح".

إشاد بدور "يوناميد"

وفي إطار دعم عملية السلام، أشاد السودان، بالدور الكبير الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، في استقرار المنطقة، والوصول للسلام بجوبا .

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المناوب لوزارة وزارة الخارجية السودانية إلهام إبراهيم بمكتبها، الأربعاء، بالرئيس المكلف لبعثة اليوناميد أبوبكر سيسي.

وأكدت الوكيل، في بيان، مواصلة الحكومة لجهودها في حماية المدنيين وتقديم الدعم الكامل لتسهيل مهمة خروج اليوناميد.





وأوضحت إلهام أن الحكومة تمكنت من إعادة الأوضاع إلى نصابها في أحداث الجنينة الأخيرة وأحداث قريضة بولاية جنوب دارفور.

وأضافت أنها وضعت معالجات نهائية لعدم عودة الصراع مرة أخرى.

وشددت على التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بالرقم 2559 (2020) وتسهيل عمليات خروج قوات يوناميد من مقرها وتصفية أعمالها بنهاية 30 يونيو/حزيران المقبل وحماية مقارها وممتلكاتها وأفرادها.

ودعت لأهمية إكمال ما تبقى من مشروعات مكاتب الاتصال الولائية (SLF) التي يستفيد منها سكان الإقليم كما تساهم في تحقيق الاستقرار وعدم العودة مرة أخرى إلى النزاعات والحروب.

وعبرت عن تطلع حكومة السودان لدعم اليوناميد اللوجيستي والفني لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

وتناول اللقاء كذلك ترتيبات الزيارة المرتقبة لأتوك كاري وكيل الأمين العام ولقاءه بالمسؤولين السودانيين.

بدوره، أعرب أبوبكر سيسي عن كامل استعداده للعمل والتعاون مع حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق الأهداف المشتركة.