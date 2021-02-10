تقرير سري لـ"الطاقة الذرية" بشأن "يورانيوم إيران"

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، عن أن إيران أنتجت كمية محدودة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/شباط الجاري.

وكشف الوكالة في تقرير سري، أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن أن تلك العملية تمت بعد استيراد معدات جديدة لمنشأة نووية بمحافظة أصفهان.



وقال التقرير، إنه" في خطوة تنتهك الاتفاق النووي في عام 2015، بدأت إيران في إنتاج معدن اليورانيوم، التي يمكن استخدامها في تشكيل لب الأسلحة النووية".

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/ شباط بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن موقف الرئيس جو بايدن تجاه إيران واضح ويتمثل في ضرورة عودتها للالتزام الكامل بالاتفاق النووي كشرط لحدوث أي تقدم في سياستنا تجاهها.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقالت الوكالة إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.