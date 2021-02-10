إنجاز عظيم.. الرئيس الموريتاني عن نجاح مسبار الأمل

وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني التهنئة لدولة الإمارات على نجاح مسبارها الاستكشافي "الأمل" ودخوله مداره في كوكب المريخ.

وأكد الغزواني، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن "هذا الحدث يمثل نجاحا كبيرا للإمارات، ومؤشرا قويا على استثمارها في الإنسان رغم تداعيات جائحة كورونا".

وخلال الاتصال استعرض الجانبان علاقات التعاون الممتازة التي تربط موريتانيا والإمارات، والتنسيق القائم في مواجهة وباء كورونا العالمي.

إنجاز عظيم

وكان الغزواني، قد هنأ قيادة الإمارات بمناسبة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول المريخ.

وقال الغزواني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن "الحدث يعد إنجازا عظيما يضاف لسجل دولة الإمارات العربية المتحدة".

ووجه الرئيس الموريتاني التهاني لكل الشعوب العربية والإسلامية على تحقيق هذا الحلم الذي كان الكثيرون يظنونه بعيد المنال.

وأشاد الموريتانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الحدث التاريخي"، معتبرين وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، "فخر لكل العرب".

وتفاعل المدونون والمغردون مع هاشتاقات #فخر_العرب، و#مسبار_الأمل، وعبروا من خلالها عن التقدير والحب والوفاء لدولة الإمارات على ما حققته للأمة العربية.

وكتب أحدهم: "إنه إنجاز يليق بأهل إمارات الخير التقدم والازدهار وتليق بهم الفخامة ورحابة الفضاء".

وقال آخر: "الإمارات أوصلت العرب اليوم إلى أبعد نقطة في الكون، وبالأمس أوصلتهم بلدان أخرى إلى آخر حطام الصواريخ والبراميل المتفجرة في ربيع الدم والفوضى".

وبوصول مسبار الأمل بنجاح إلى مدار المريخ، تصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي، ضمن مشروعها العلمي النوعي لاستكشاف كوكب المريخ.

وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز الريادة الإماراتية في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) بحلول عام 2117.