سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 11 فبراير 2021

صعد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بعد يومين من التراجع في تعاملات السوق غير الرسمية، الخميس، مع بقائه مستقرا لدى البنوك

وبلغ سعر الدولار 8820 ليرة للشراء، و8860 ليرة للبيع، مقابل نحو 8800 ليرة للشراء، ونحو 8840 ليرة للبيع، أمس الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية.



ويواجه مصرف لبنان نقصا في احتياطي الدولار تدريجياً منذ نهاية 2019، الأمر الذي ولد ضغوطاً متزايدة في تأمين الحاجيات الأساسية المدعومة منه وعلى رأسها الدواء.

إلا أن بيانات مجلس الذهب العالمي، تظهر عدم مساس البنك المركزي لاحتياطيات الذهب لديه، مع بقائها مستقرة عند 286.8 طنا، وفق أحدث بيانات صدرت مطلع فبراير/ شباط الجاري.

البنك المركزي

واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة لم تستثن أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي يسجل اليوم حوالي 8800 ليرة في السوق السوداء بعدما كان مثبتا لسنوات على 1500 ليرة لبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن النائب العام التمييزي أحال إلى السلطات السويسرية نتائج أولية ردا على طلب للمساعدة في تحقيقها بقضية غسل أموال تتعلق بمصرف لبنان المركزي.

أضافت الوكالة الرسمية أن القاضي غسان عويدات أرسل المعلومات عبر القنوات الدبلوماسية وطلب في المقابل تزويده بالمستندات لدى المحققين السويسريين.

وقالت إن عويدات سيقدم للسويسريين أيضا مستندات من مصرف لبنان وهيئات مصرفية أخرى.