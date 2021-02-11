كورونا حول العالم.. رقم صيني لم يتحقق منذ 5 أشهر وزيادة مُقلقة في مصر

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ليصل إلى 107 ملايين و853 ألفا و95 إصابة، حتى الخميس.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و364 ألفا و938 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.







وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 79 مليونا و855 ألفا و937 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





وتستعرض "دوت الخليج الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أدنى مستوى بالصين

أظهرت بيانات رسمية أن الصين سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في أكثر من خمسة أشهر، بعد مجموعة من الإجراءات الوقائية القوية التي ساعدت في تحجيم موجة جديدة من المرض رصدت في شمال شرق البلاد الشهر الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنها سجلت حالتين جديدتين يوم 10 فبراير/شباط، بانخفاض عن 14 في اليوم السابق، والحالتان وافدتان من الخارج.

وشهدت الصين عودة ظهور المرض في يناير/ كانون الثاني، عندما ظهرت مجموعة حالات جديدة في إقليم خبي المحيط ببكين قبل أن تنتشر العدوى في إقليمي هيلونغجيانغ وجيلين في شمال شرق البلاد.

وفرضت السلطات في هذه الأقاليم إجراءات إغلاق وقيود سفر وفحوص جماعية في محاولة لاحتواء المرض.





وعلى الرغم من انحسار الموجة الأخيرة على ما يبدو، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإقبال على السفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي بدأت الخميس بشكل كبير في الوقت الذي شجعت فيه السلطات الناس على البقاء في أماكنهم وسط الحذر الشديد بشأن المرض.

وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة لكوفيد-19، ارتفعت إلى 16 من سبع في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين حتى الآن 89736 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





الأرجنتين تتجاوز عتبة 2 مليون إصابة

أعلنت وزارة الصحّة في الأرجنتين أنّ حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الدولة الأميركية اللاتينية تخطّت عتبة المليوني إصابة في حين اقترب عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة من 50 ألف وفاة.

وقالت الوزارة إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 7739 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى مليونين وألف و17 مصاباً.

وأضافت أنّ الفيروس حصد في الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 109 أشخاص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عنه إلى 49674 وفاة.





والأرجنتين البالغ عدد سكّانها 44 مليون نسمة لديها حالياً 3561 مريضاً بكوفيد-19 يتلقّون العلاج في أقسام العناية الفائقة في مستشفيات البلاد، في نسبة إشغال تزيد عن 54 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام.

وبدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الأرجنتين في 29 ديسمبر/ كانون الأول وتشمل في مرحلتها الأولى الطواقم الطبية والمسنّين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.

وتتمّ حملة التلقيح باستخدام لقاح واحد هو "سبوتنيك-في" الروسي الذي تلقّت منه الأرجنتين لغاية اليوم ثلاث شحنات تضمّ مجتمعة 820 ألف جرعة.





كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات

سجلت كوريا الجنوبية 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء, الخميس, أن هناك467 حالة إصابة محلية و37 حالة وافدة من الخارج بين الإصابات الجديدة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 82 ألفا و434 مصابا.

كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة إضافية ليبلغ إجمالي المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 1496 شخصا.





53 وفاة في مصر

وسجلت وزارة الصحة المصرية، 610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة مقارنة مع 573 إصابة و52 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الأربعاء 171390 حالة من ضمنهم 133331 حالة تماثلت للشفاء و9804 وفيات.