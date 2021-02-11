تويتر وترامب.. معركة تنتهي بـ"الحظر مدى الحياة"

أعلن تويتر أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام منصته حتى لو ترشح للبيت الأبيض من جديد بعد حظر حسابه لتحريضه سابقا.

وعلّق تويتر في يناير/كانون الثاني الماضي، بشكل دائم، حساب ترامب بعد اقتحام حشد من أنصاره الكابيتول في أعمال شغب أوقعت 5 قتلى وألحقت خراباً بالمبنى وصدمت الولايات المتحدة وأضرّت بسمعتها في العالم.



وقال نيد سيغال المدير المالي للشركة، لقناة "سي ان بي سي": "وفقا لقواعدنا، عندما يتم حظركم من المنصة لا عودة عن هذا القرار سواء كنت معلقا أو مديرا ماليا أو شخصية سياسية سابقة أو حالية".

أضاف "حُظر على دونالد ترامب استخدام المنصة عندما كان رئيسا. لا نميز بين مسؤولين سياسيين حاليين أو سابقين".

وعلق تويتر أيضا حسابات متطرفين كانوا يدعمون الرئيس السابق بينهم 70 ألف منتسب إلى حركة "كيو-أنون" لليمين المتطرّف الأمريكي التي تنشر نظريات المؤامرة.

ولم يرض مناصرو الملياردير الجمهوري الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متتبع على تويتر عن هذه الخطوة ولا بعض المدافعين عن الحريات على الإنترنت إذ رأوا في ذلك دليلا على سلطة مواقع التواصل الاجتماعي المفرطة.

وهذا لم يمنع تويتر من تسجيل زيادة غير معهودة في عدد مستخدميها في يناير/كانون الثاني.

وأعلن تويتر أنّ قاعدة مستخدميه قفزت إلى 192 مليوناً في الفصل الذي شهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والحملة التي شنّت ضدّ نشر المعلومات المضلّلة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين خلال الربع الرابع الذي انتهى قبل أيام من تسلّم الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم بمعدّل 27% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي إنّ منصة التراسل ومقرّها سان فرنسيسكو لا تزال تركّز على "الترويج لمحادثات صحية أكثر لأولئك الذين يستعملون خدماتنا".

وذكر تويتر أنّ أرباحه تضاعفت مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 222 مليون دولار، بعد أن ارتفعت عائداته 28% لتحقق رقماً قياسياً بلغ 1,29 مليار دولار.

وقال دورسي "2020 كان عاماً غير عادي بالنسبة إلى تويتر"، مضيفاً "نحن فخورون أكثر من أي وقت مضى لخدمتنا النقاش العام خاصة في هذه الأوقات غير المسبوقة".

وأثارت النتائج ارتفاعاً طفيفاً في أسعار أسهم تويتر الذي يعمل على تعزيز الإعلانات على المنصة وتوسيع قاعدة مستخدميه بما يتخطّى جمهوره الأساسي من المشاهير والصحفيين والسياسيين.