رحلات عيد الحب 2021.. كيف تقضي الفلانتين في المالديف؟

تتميز جزر المالديف بكونها مقصد سياحي جذاب على مدار معظم فصول السنة، لكن مجموعة الجزر تتزين بطريقة مختلفة خلال فترة عيد الحب.

منتجع جيه إيه مانافارو المالديف، وجه من ناحيته دعوة لعشاق الاحتفال بعيد الحب في أجواء من الشاعرية والهدوء.



ويستمتع الضيوف في تلك الفترة بالعديد من الأنشطة الشاعرية كالإفطار الخاص وجلسات اليوجا المخصصة للثنائيات، والعشاء في أجواء رومانسية على الشاطئ تحت النجوم وتجربة مشاهدة الأفلام في جلسة خارجية خاصة.

ويحصل الضيوف، الذين تمتد إقامتهم أربع ليالٍ أو أكثر في الذي حاز على لقب أفضل منتجع لشهر العسل في العالم ضمن جوائز السفر العالمية 2020، على ميزة استخدام معدات السنوركلنج وقوارب الكاياك وألواح التزلج على الماء مجانا.

ويقع المنتجع على الطرف الشمالي من المالديف، وتحديدا في أرخبيل جزر "ها أليفو" الجميلة، ليحقق لضيوفه الخصوصية التامة عبر مساحات فسيحة وبعيدة عن الجزر الأخرى؛ نظرا لموقعه القريب من ملتقى بحر العرب بالمحيط الهندي الشاسع.

تجربة مالديفية الحقيقية

كما أن الموقع البعيد عن تجمعات الجزر الأخرى يعني الحفاظ على طبيعة المنطقة البكر ووجود العديد من المناطق المتاحة للاستكشاف.

ويوصف المنتجع بكونه يقدم "التجربة المالديفية الحقيقية"؛ حيث يمكن للضيوف اكتشاف الطبيعة الهادئة، التي لم تتوافد عليها أفواج كبيرة من السياح، وهو محاط بالشواطئ الرملية الناعمة والمياه الصافية، التي تزخر بالحياة البحرية الغنية.

ويضم المنتجع 48 فيلا وغرفة على الشاطئ وفوق الماء، تضم كل منها بركة سباحة خاصة فيما يحتوي بعضها على بركتين.

وتتراوح مساحات الغرف والفلل المتاحة من 135 مترا مربعا إلى 1600 متر مربع لتوفر سكينة وخصوصية كاملة، بينما تقدم حتى أقل الخيارات سعرا مساحة تفوق الفيلات الفخمة في معظم فنادق المالديف.

ونظرا لبعد المكان عن المناطق السياحية أو الكثافة السكانية المحلية، فإن البحيرة الساحلية المحيطة بالمنتجع تضمن للضيوف أعلى مستويات السلامة.

خيارات كثيرة

وتوفر الجزيرة خيارات كثيرة، والتي تناسب مختلف الأذواق بفضل قوائم الطعام الجديدة، ومنها الأطباق التقليدية المستوحاة من ثقافة المحيط الهندي والأطباق العالمية والمأكولات البحرية، وجميعها تتوفر ضمن خطة الإقامة الشاملة لكافة الوجبات والمشروبات، والتي تتيح للضيوف الاستمتاع بالمشروبات الخاصة مجانا من الساعة 11 صباحا إلى 11 ليلا.

وتم تحويل بقعة من أجمل مناطق الجزيرة إلى صالة وايت أوركيد لاونج الجديدة، والتي تطل على المحيط لتمنح الضيوف أجواء تعبق بنسيم البحر فيما يستمتعون بالأطباق الآسيوية المنوعة والألحان الجميلة.

وبوسع الضيوف قضاء الوقت معا في صفوف تعليم الطهي المالديفي ورحلات مشاهدة الدلافين ورحلات القوارب عند الغروب ورحلات الصيد وجلسات اليوجا ومسار القيادة في ملاعب الجولف أو الاستمتاع بالجلسات العلاجية في كالم سبا سانكشواري، السبا الحاصلة على الجوائز والتي تقدم جلسات الأيورفيدا والعلاج بالروائح العطرية والاسترخاء.

رياضات مائية

ومن الأنشطة الأخرى المتاحة في المنتجع مركز الغوص الحاصل على اعتماد PADI للمبتدئين والمحترفين، ومركز للرياضات المائية يوفر رياضات الجت سكي والتزلج على الماء وركوب الأمواج والتزلج الشراعي وركوب قوارب الكاياك والقوارب الشراعية واليخوت والتجديف والألعاب المائية.

ويتبع منتجع جي إيه مانافارو المالديف برنامجا متكاملا للسلامة والتعقيم يتضمن التوجيهات الحكومية وبروتوكولات المجالس العالمية للسفر والسياحة ضمن مبادرة السفر الآمن #SafeTravels.