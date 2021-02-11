بنظام أندرويد ودعم من "جوجل".. "شاومي" تطلق التلفاز الذكي Mi TV Q1

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق التلفاز الذكي Mi TV Q1 الجديد، الذي يعتمد على نظام أندرويد TV، مع دعم المساعد الصوتي جوجل.

وأوضحت الشركة الصينية، أن التلفاز الذكي Mi TV Q1 الجديد يتميز بشاشة QLED ذات جودة صورة فائقة، قياس 75 بوصة ونسبة تباين 10000:1 مع تغطية كاملة لنطاق الألوان NTSC.

وتابعت: كما يتميز التلفاز بعرض قيم اللون الأسود بصورة أفضل مقارنة بموديلات التلفاز LED التقليدية، كما يمكن إعتام إضاءة الخلفية QLED في 192 منطقة في الشاشة.

ولتلبية عشاق الألعاب يأتي التلفاز الذكي الجديد من شاومي بلوحة تعمل بدقة الوضوح الفائق 4K ، بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز مع دعم تقنية MEMC ، لعرض الحركات بصورة أفضل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

الألعاب والصوت



ويزخر الجهاز Mi TV Q1 الجديد بمنفذ HDMI 2.1 لتوصيل جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 أو مايكروسوفت إكس بوكس Series X.

ويأتي التلفاز الذكي Mi TV Q1 الجديد في جسم معدني متين مع دعم تقنية الصوت Dolby Audio، وDTS HD ، للاستمتاع بصوت فائق النقاء.

التحكم بالصوت



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج ميديا تيك MT9611 ، ونظام أندرويد TV 10 مع دعم تقنية جوجل Chromecast وMiracast.

وتروج الشركة الصينية للتلفاز الذكي الجديد من خلال دعم المساعد الصوتي جوجل Assistant وتركيب اثنين من الميكروفونات في التلفاز مباشرة، بحيث يتم التحكم في التلفاز الذكي دون الحاجة للريموت كنترول.

وللحفاظ على الخصوصية يمكن تعطيل الميكروفونات تماما من خلال زر مدمج بالتلفاز، ويعمل الريموت كنترول بواسطة تقنية البلوتوث بدلا من الأشعة تحت الحمراء، وتهدف أزرار Netflix وأمازون Prime إلى تسهيل فتح التطبيقات المعنية.

وأعلنت شركة شاومي عن طرح التلفاز الذكي Mi TV Q1 في الأسواق العالمية بدءا من مارس/آذار المقبل.