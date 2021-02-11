مقتل 5 من الأمن الأفغاني في هجوم على قافلة أممية

لقي خمسة من قوات الأمن في أفغانستان مصرعهم جراء هجوم قافلة تابعة لمهمة المساعدة الأممية "يوناما" على طريق بين مدينتي جلال آباد وكابول.

وقالت مصادر أمنية، إن مسلحين فتحوا النار على قافلة تابعة لمهمة المساعدة الأممية "يوناما"، مما أدى لانحرافها عن الطريق وهوت في نهر كابول.



وكتبت "يوناما" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تنعى أسرة الأمم المتحدة خسارة أرواح خمسة من أفراد خدمة مديرية الحماية الأفغانية في حادث اليوم بمقاطعة سوروبي في كابول، ولم يصب أحد من أفراد الأمم المتحدة بأذى، ولم تتضرر المركبة في الهجوم الذي استهدف مركبة لخدمة مديرية الحماية كانت ترافق قافلة للأمم المتحدة".

ولم يتضح حتى الآن الجهة التي تقف وراء الهجوم، أو ما إذا كان موجها ضد الأمم المتحدة أو قوات الأمن.

ويأتي الهجوم بعد سلسلة انفجارات شهدتها أفغانستان، الأحد الماضي، أسفرت عن وقوع إصابات وضحايا، مع تصاعد معدلات العنف بعد تعثر مفاوضات السلام.

وتوقفت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، ويراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا لسحب القوات الأمريكية بحلول مايو/آيار.