موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. الأتراك يهربون والعراق يلاحق الفساد

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تعتزم مجموعة "السبع" اتخاذ قرار يساعد الدول الفقيرة والأسواق الناشئة في توفير تمويل ميسر لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

تصدرت دبي إقليمياً وتفوَّقت عالمياً في مؤشر مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2021، بحسب تقرير أصدرته "إف دي آي انتليجينس".



أعلن البنك المركزي بدولة جنوب السودان، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه.

كشفت هيئة النزاهة العراقية، عن إصدارها أوامر قبض قضائية تتجاوز الـ3 آلاف بينها 82 دعوة بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال عام 2020.

كشف استطلاع جديد للرأي عن أن نصف الأتراك يرغبون في الإقامة بالخارج بسبب الأزمات التي تعاني منها البلاد، لا سيما الاقتصادية.

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، إن استمرار الأسواق والمحال التجارية مفتوحة، مرهون بالتزام الجميع لحماية المجتمع من كورونا.

عكست كل مؤشرات مصرف الإمارات المركزي، قدرة الإمارات على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للطلب على النفط مجددا، نتيجة تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت لمستويات غير مسبوقة في بداية تداولات الخميس، بآمال التحفيز، رغم تعثر تعافي سوق العمل.



تعتزم السلطات التركية رفع أسعار المحروقات، اعتبارًا من منتصف ليل الخميس/الجمعة.

شهدت قائمة أكبر 10 دول مصنعة للسيارات تغيرا كبيرا في 2020، بعد دخول روسيا لأول مرة وتراجع الهند وتقدم كوريا الجنوبية.

ارتفعت أسعار البلاتين، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، مواصلة رحلة الصعود القوية بفضل السيارات.

