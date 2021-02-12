السعودية تطالب بمحاسبة مليشيا الحوثي دوليا.. أعمالها جرائم حرب

دعت السعودية، الجمعة، إلى محاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، دوليا، مؤكدة أنها "ترتكب جرائم حرب".

وقال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في كلمة له، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي".

وأضاف: "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تستهدف المدنيين الأبرياء وهي جريمة حرب".

ولفت مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إلى أن "الأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل، ويجب محاسبتها وفقا للقانون الدولي".

وأشار المعلمي إلى أن "السعودية تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها".

والأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن استهداف مطار أبها تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

وتبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الهجوم، فيما اعتبرته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".

ولاقت هجمات مليشيا الحوثي على المناطق المدنية بالسعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.