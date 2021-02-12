5 قتلى و36 جريحا في "حادث ضخم" بتكساس الأمريكية

لقي 5 أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية.
واصطدمت حوالى 100 سيارة وآلية ببعضها البعض، بحسب ما أفادت السلطات وشهود عيان.
وقال مايكل دريفدال، المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث، إنّ الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجع عن الجليد الذي غطّى الطريق.
وأضاف أنّ "المسعفين انتشلوا جثث 5 قتلى ونقلوا 36 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة".
وحذّر المتحدّث من أنّ "عدد القتلى مرشّح للارتفاع"، مشيراً إلى أنّ "فرق الإنقاذ تعمل على إخراج أناس احتجزوا داخل سيارتهم".
من جهته، نشر صياد الأعاصير جيسون ماكلالين مقطع "فيديو" على حسابه في موقع "تويتر" يظهر عشرات العربات متكوّمة فوق بعضها.
وعلّق ماكلالين على مشهد "الفوضى" قائلا: "إنّ عدد المركبات المتضرّرة يزيد على 100".
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