ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمالي تركيا. صباح الجمعة.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن "الزلزال ضرب وسط منطقة كاستامونو شمالي البلاد بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر".
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن "الهزة الأرضية وقعت على عمق 6.95 كيلومتر".
وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.
كما وقع في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمالي تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.