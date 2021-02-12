سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12 فبراير 2021

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وارتفع سعر الجنيه المصري، في التعاملات المصرفية، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بمستوى يفوق التوقعات، مستفيدا من التراجع الرهيب في أسعار عدة سلع بينها البطاطس والطماطم.

تراجع الدولار

ووفقا لمسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، أمس الخميس.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكين، هما مصرف أبوظبي الإسلامي، والبركة.

وتراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، إلى نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

فيما جاء أقل سعر للدولار، عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، في 3 بنوك، هي التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني.

تراجع التضخم

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3 % على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبذلك ينزل التضخم عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي المصري، عند 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.

وانخفض مؤشر الأسعار 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، أمس الخميس..

كما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلي نحو 4.151 جنيه للشراء، و 4.178 جنيه للبيع، مقابل 4.158 جنيه للشراء، و4.185 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، تراجعا طفيفا إلي نحو4.238 جنيه للشراء، و 4.266 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع.

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.44 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.57 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، أمس.

الاحتياطيات ترتفع للشهر الثامن

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على ثلاث شرائح بأن البلاد تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

كما أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار الماضيين من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.