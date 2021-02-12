ما هو تطبيق كلوب هاوس الذي يستخدمه إيلون ماسك؟ نادي الأثرياء السري

ما كاد إيلون ماسك يعلن لجمهوره أنه يستخدم تطبيق ClubHouse، "كلوب هاوس" حتى انتشر كالنار في الهشيم حول العالم، فما هو تطبيق كلوب هاوس؟

على الأرض إنها ليست المرة الأولى التي يتبع الملايين حول العالم ما يقوم به إيلون ماسك مؤسس تسلا وأحد عمالقة وادي السيليكون المتربع على قائمة أثرياء العالم، وتحديدا كما فعل قبل عدة أسابيع من خلال الترويج لتطبيق سيجنال كبديل لواتساب مجبرا مارك زوكربيرج على التراجع عن مشاركة بيانات مستخدميه مع فيسبوك.

ما هو تطبيق كلوب هاوس؟

يجمع تطبيق كلوب هاوس ClubHouse العديد من المميزات، كراديو تطبيق Talkback، والمكالمات الجماعية، والاجتماعات على تطبيق Houseparty.

ودون شك أن كل ما يتحدث عنه رئيس شركة تسلا إيلون ماسك يشكل فضولا للقراء والمتابعين إلا أن المميز في كلوب هاوس Clubhouse أنه للمدعوين فقط، ولا يمكنك تحميله ببساطة من متجر التطبيقات وإنشاء حساب، تماما مثل حياة المشاهير والأثرياء، يجب أن تتم دعوتك للانضمام إلى التطبيق من قبل عضو حالي، "نخبة العالم الحقيقي" ولكن افتراضيا.

وأُطلق تطبيق كلوب هاوس Clubhouse في مارس/ آذار من عام 2020، على يد رائدي الأعمال بول ديفيدسون وروهان سيث.

وبلغت قيمة تطبيق كلوب هاوس في مايو/ أيار من عام 2020 نحو 100 مليون دولار، ويستخدمه نحو 1500 شخص فقط، وفقا لموقع "The Guardian"، في حين ارتفع عدد المستخدمين إلى نحو مليونيْ مستخدم في يناير/ كانون الثاني من عام 2021، بحسب موقع "The Economist".

مزايا كلوب هاوس

بعد دعوتك للانضمام إلى التطبيق، يمكنك إنشاء حساب وتحديد المواضيع التي تهمك مثل التكنولوجيا أو الكتب أو الأعمال أو الصحة.

وكلما زادت المعلومات التي تقدمها للتطبيق حول اهتماماتك، كلّما زاد عدد غرف المحادثة والأفراد الذين يوصيك التطبيق بمتابعتهم أو الانضمام إليهم.

طريقة الانضمام

الاشتراك في التطبيق يتطلّب تلقي دعوة، وكل عضو جديد يحقّ له دعوة شخصين فقط، ومن يرغب بالانضمام من دون دعوة عليه أن ينتظر وصول دوره ضمن قائمة انتظار طويلة.

تشبه غرفة المحادثة الاتصال الجماعي تماما، حيث يتحدث بعض الأشخاص فيما يستمع الآخرون. وعند انتهاء المحادثة، يتم إغلاق الغرفة.

رغم أن المحادثات تختفي عند إنهاء المحادثة فإنه يمكن للمستخدمين تسجيلها.

يمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الأشخاص المثيرين للاهتمام حول مواضيع مختلفة، فالعملية تُشبه الاستماع إلى بودكاست podcast، ولكن مع طبقة إضافية من الخصوصية.

استضافت المنصّة الصوتيّة حتّى الآن نخبة وادي السيليكون الأمريكي مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج.

كلوب هاوس "نادي الأثرياء السري"

لجأ الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood، فلاديمير تينيف إلى تطبيق كلوب هاوس Clubhouse من أجل الدفاع عن قرار المنصة بتقييد التداول في أزمة جيم ستوب والأسهم المتقلبة الأخرى، بعد أن ارتفعت أسهمها أكثر من 1500% منذ بداية العام 2021، بدعم من مستثمري التجزئة.

قيدت منصة Robinhood في الأول من فبراير/ شباط 2021، التداول في العديد من الأسهم، من بينها GameStop وAMC Entertainment، وقال تينيف أن القرار يهدف إلى حماية الشركة وعملائها، وفقا لما نشرته شبكة "سي أن بي سي".

ضغط إيلون ماسك على تينيف في جلسة عبر تطبيق كلوب هاوس لإيضاح سبب قرار منصة Robinhood بوقف التداول، فرد تينيف "لم يكن لدينا خيار، كان علينا الالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمية الخاصة بنا."

لاقت هذه المحادثة بين ماسك وتينيف رواجا كبيرا في عالم الأعمال، مما زاد من شهرة منصة كلوب هاوس خلال الأسابيع الماضية.

حتّى الآن لا يتوافر كلوب هاوس Clubhouse إلا على أجهزة تعمل بنظام iOS ولم تحدد الشركة موعدا لإطلاق تطبيقها على نظام أندرويد.

بدأ التطبيق خلال الأيام القليلة الماضية يشهد شعبية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.