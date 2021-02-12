تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 12 فبراير 2021

تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

وارتفع الجنيه المصري، أمام الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.151 جنيه للشراء، و4.178 جنيه للبيع، مقابل 4.158 جنيه للشراء، و4.185 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات، كما أسهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.



ووفق مسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك، عند نحو 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.15 جنيه في 5 بنوك، هي عودة، وبلوم مصر، والمشرق، والأهلي اليوناني، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك الإسكان والتعمير.

فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.089 جنيه للشراء و4.180 جنيه للبيع.

الاحتياطيات ترتفع للشهر الثامن

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على ثلاث شرائح بأن البلاد تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

كما أعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار الماضيين من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، أمس الخميس.

فيما انخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، تراجعا طفيفا إلى نحو 4.238 جنيه للشراء، و 4.266 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.44 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.57 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، أمس.