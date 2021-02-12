أوروبا تسعى لإنهاء حروب التجارة.. "بايدن" ضغط على زر الإيقاف

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل تسوية النزاعات التجارية العالقة بين الطرفين.

ورحب الاتحاد الأوروبي بتحرك الحكومة الأمريكية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات وقال إنه مستعد للعمل لتسوية النزاعات التجارية.



وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الخميس، إنه اتفق مع القطاع الصناعي الأمريكي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنه خلال مراجعة دورية.

يأتي التحرك بعد يوم من قول المكتب إنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوربيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاما بشأن الدعم المقدم إلى إيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينج.

وردا على سؤال بشأن قرار أمس الخميس، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر/كانون الأول. وقال هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما إيرباص/بوينج".

وقال ائتلاف الأغذية الأمريكي الإيطالي، الذي يمثل ما يزيد عن 450 شركة ومُصّنعا ومجموعات تجارية إيطالية، إن التحرك سيمنح الجانبين الوقت للعثور على حل.

وقال "إدارة بايدن ضغطت بشكل مناسب على زر الإيقاف المؤقت لجولة أخرى مستمرة من الرسوم".

ويبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكن المحادثات متجمدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على اختيار بايدن كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.

وشدد مبعوثون عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين على رغبتهم في تسوية نزاع دعم الطائرات.