نجاح طرح "بامبل" يبشر بميلاد أصغر مليارديرة في العالم

بين النجاح الكبير لطرح أسهم تطبيق "بامبل" للمواعدة وميلاد أصغر مليارديرة في العالم دق جرس خافت في بورصة ناسداك.

وما إن حققت أسهم تطبيق "بامبل" للمواعدة صعودا كبيرا في بورصة ناسداك في ظهورها الأول في السوق يوم الخميس، حيث بلغ سعر تداول السهم 76 دولارا - مرتفعا لنحو 77 % عن سعر الاكتتاب، دخلت ويتني وولف هيرد الشريك المؤسس للتطبيق نادي الملياديرات العالمي، بصافي ثروة تجاوزت 1.5 مليار دولار وفق حسابات آخر إغلاق للسهم.



وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لشركة "بامبل"، التي يتم تداولها تحت اسم "بي إم بي إل"، حوالي 8.2 مليار دولار بعد الطرح العام الأولي.

وتطبيق "بامبل" تم إطلاقه في عام 2014 على يد ويتني وولف هيرد التي كانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 31، وهي من مؤسسي تطبيق "تيندر" المنافس الرئيسي لتطبيق "بامبل"، كما تعد حاليا أصغر مدير تنفيذي يقود شركة كبرى إلى البورصة.

ويتميز "بامبل" بأنه تطبيق مواعدة تأخذ فيه النساء دور المبادرة.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية بنهاية سبتمبر/أيلول، تكبدت الشركة صافي خسائر قدرها 28 مليون دولار. على الرغم من ذلك، كان الطلب قويا لدرجة أن بامبل عرضت 50 مليون سهم بسعر 43 دولارا لسعر الإصدار للسهم، بدلاً من 35 مليونا المخطط لها في البداية بسعر 30 دولارا للسهم.

واستهدفت بامبل جمع 2 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام من أجل تمويل مزيد من النمو والاستحواذ على حصة أكبر في السوق من تطبيق "تيندر" المنافس.

أصغر مليارديرة في العالم

أنهت ويتني وولف هيرد، يوم الخميس، وهي تمتلك ثروة صافية قدرها 1.5 مليار دولار وفقًا لإغلاق سهم شركة بامبل عند سعر 70.31 دولار.





الطرح العام الأولي

ارتفع سعر أسهم تطبيق بامبل للمواعدة في أول طرح عام لأسهمه يوم الخميس، لتصبح المؤسسة والرئيسة التنفيذية البالغة 31 عاما، ويتني وولف هيرد، أصغر مليارديرة عصامية في العالم. بلغت قيمة حصتها البالغة 12% في الشركة، نحو 1.6 مليار دولار.

وتمتلك وولف هيرد 21.54 مليون سهم في شركة بامبل، أي ما يعادل 11.6% من الشركة، وذلك وفقًا لنشرة إصدار الطرح العام الأولي لشركة بامبل.

كما تعد وولف هيرد أصغر رئيسة تنفيذية على الإطلاق تقود شركة في الولايات المتحدة إلى طرح أسهمها للتداول العام.

تعد شركة بامبل ثاني تطبيق مواعدة كبير يتم طرحه للتداول العام، بعد الطرح العام لمجموعة Match Group، الشركة الأم لموقع Match.com.

محاولة شراء أم تصفية؟

في عام 2015، حاولت مجموعة Match Group شراء الشركة من وولف هيرد في عام 2017 مقابل 450 مليون دولار.

وبلغت القيمة السوقية لشركة بامبل 8.6 مليار دولار على أساس 76 دولار للسهم في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الخميس، بينما تبلغ القيمة السوقية لمجموعة Match 45 مليار دولار، والتي تمتلك أيضا تطبيق Tinder للمواعدة.

سجلت شركة بامبل إيرادات بقيمة 417 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، ارتفاعا من إيرادات بلغت 363 مليون دولار في الفترة المقابل من عام 2019، بينما سجلت مجموعة Match Group إيرادات بنحو 1.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

جمعت بامبل التي تعمل من أوستن، 2.2 مليار دولار من الاكتتاب العام، ستستخدم الشركة معظم الأموال التي تم جمعها في شراء أو استرداد الأسهم من مالكي الشركة قبل الاكتتاب العام، بخاصة كل من شركة Blackstone للأسهم الخاصة، والتي كانت تمتلك نحو 91% من الشركة قبل الطرح، و وولف هيرد.

كما توضح نشرة الإصدار وجود قرض قيمته 120 مليون دولار، قدمته الشركة إلى وولف هيرد في يناير / كانون الثاني 2020، والذي تمت تسويته بعد عام مقابل تنازل وولف هيرد عن ما قيمته 95.5 مليون دولار من أسهم شركة بامبل.

تطبيق بامبل

أسست وولف هيرد شركة بامبل في عام 2014، بعد فترة وجيزة من رفعها دعوى قضائية ضد تطبيق Tinder، رب عملها السابق، بتهمة التحرش الجنسي. زعمت وولف هيرد في الدعوى أن رئيسها السابق وصديقها، جاستن ماتين، أرسل لها تهديدات ونصوصًا مهينة وجردوها من لقب الشريك المؤسس لتطبيق Tinder، نفى التطبيق ارتكاب أي مخالفة، وتم تسوية القضية بسرعة وسرية.

عملت وولف هيرد بعد مغادرتها تطبيق Tinder، مع الملياردير الروسي أندريه أندرييف المقيم في لندن، والذي كان يؤسس تطبيقات مواعدة ناجحة عبر الإنترنت للعمل في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية، لبدء تطبيق بامبل.

ويمنح تطبيق بامبل النساء القدرة الحصرية على اتخاذ الخطوة الأولى، وهو عامل يميزه عن تطبيق Tinder وتطبيقات المواعدة الأخرى عبر الإنترنت.

تخارج أندرييف من استثماره في الشركة في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، بعد أربعة أشهر من نشر فوربس تحقيقًا اكتشف وجود جو معاد للنساء في مكتب لندن، تحت قيادة أندريف، ليضع وجوده في تعارض مع شعار التطبيق حول تمكين المرأة.

تقدمت شركة Blackstone Group للأسهم الخاصة لشراء حصة أندرييف في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، في صفقة قدرت قيمة الشركة بنحو 3 مليارات دولار.

النساء الرائدات

لقد كانت رحلة مليئة بالصعاب لوولف هيرد، لكن شركة Bumble أثارت الانتباه في أول أيام تداولها. وغردت وولف هيرد على تويتر: "اليوم، أصبحت شركة بامبل شركة متداولة للعامة. لقد كان هذا ممكنًا فقط بفضل أكثر من 1.7 مليار خطوة أولى قامت بها نساء شجاعات على تطبيقنا، والنساء الرائدات اللواتي مهدن الطريق لنا في عالم الأعمال. إلى كل من جعل اليوم ممكنًا: شكرًا. #BumbleIPO".