بيتكوين تقترب من رقم قياسي جديد.. 48489 دولارًا

قفزت العملة الرقمية بيتكوين لمستويات قياسية جديدة فوق 48 ألف دولار، اليوم الجمعة، لتقترب من مستوى الـ50 ألف دولار.

ووصلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم إلى رقم قياسي جديد خلال تعاملات اليوم بلغ 48489 دولارًا، وفقًا لموقع سي إن بي سي الأمريكي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بالتزامن مع إعلان بنك نيويورك ميلون إنه سيوفر خدمات حفظ الأصول الرقمية.



وبحلول الساعة 09.04 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر بيتكوين خلال الجلسة إلى 47,148.3 دولار.

وقال بنك بين ميلون، أقدم بنك في أمريكا ومزود حفظ رئيسي، يوم الخميس، إنه سيبدأ في تمويل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. وسيسمح في النهاية للأصول المشفرة بالمرور عبر نفس الشبكة المالية التي يستخدمها حاليًا للحيازات التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية والأسهم.

وقال رومان ريجلمان، الرئيس التنفيذي لخدمة الأصول ورئيس الخدمات الرقمية في البنك، في بيان الخميس: "يفخر بين ميلون بكونه أول بنك عالمي يعلن عن خطط لتقديم خدمة متكاملة للأصول الرقمية".

وأضاف "تزايد طلب العملاء على الأصول الرقمية، ونضج الحلول المتقدمة، وتحسين الوضوح التنظيمي يمثل فرصة هائلة لنا لتوسيع عروض خدماتنا الحالية إلى هذا المجال الناشئ".

وشهدت بيتكوين ارتفاعا مذهلا العام الماضي، ووصلت إلى 42 ألف دولار في أوائل عام 2021. وتراجعت قليلا ثم ارتفعت مرة أخرى في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي

ومن الواضح أن المستثمرين تخلصوا من أي مخاوف بشأن تنظيم أكثر تشديدا وتضييقا. وفي الآونة الأخيرة، تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لصالح الإشراف الوثيق على العملات الرقمية.

وخلال الأيام الأخيرة كان الداعم الرئيسى لبيتكوين، شراء شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين

وأعلنت الشركة في الثامن من فبراير/شباط الجاري، أنها ستقبل العملة الرقمية كشكل من أشكال الدفع في المستقبل القريب.

وقالت الشركة التي يمتلكها إيلون ماسك، في بيان للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الإثنين الماضي، إن القرار يتماشى مع سياسة الاستثمار الجديدة، التي تتوقع استثمارات في الأصول الرقمية، وكذلك الذهب والأصول الأخرى التي لم يتم تداولها بعد.