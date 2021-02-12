كورونا ينعش سوق الفيديو جيم.. شاهد قائمة الألعاب الجديدة

أنعشت قواعد تباعد فيروس كورونا سوق الفيديو جيم حول العالم، حيث تطرح خلال العام 2021، أكثر من 130 لعبة لعشاق الفيديو جيم.
يستقبل عشاق ألعاب الفيديو جيم حول العالم، القائمة العملاقة من ألعاب الفيديو التي تطرح خلال عام 2021 على أجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس.
وجمع موقع "زا فيرج" التقني، قائمة تضم أبرز ألعاب الفيديو التي تطرح خلال العام للجهازين، وحدد الألعاب التي تتوفر لجهاز بلاي ستيشن فقط، والألعاب التي تتوفر لجهاز إكس بوكس فقط، وأيضا الألعاب التي يمكن استخدامها على الجهازين معا.
ومن أبرز الألعاب، لعبة MXGP 2020 تطرح حصريا لأجهزة بلاي ستيشن، ولعبة Hitman 3 للجهازين، ولعبة Ride 4 للجهازين، ولعبة The Medium لجهاز إكس بوكس فقط.
وأيضا لعبة The Pedestrian لبلاي ستيشن فقط، ولعبة Control: Ultimate Edition تتوفر للجهازين، ولعبة Werewolf: The Apocalypse – Earthblood تتوفر للجهازين.
وكذلك لعبة Nioh Remastered - The Complete Edition لجهاز بلاي ستيشن فقط، ولعبة Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 للجهازين معا.
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