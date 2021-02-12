رئيس تركمانستان يضع نجله على مسار خلافته

عين رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف نجله سردار نائبا لرئيس الوزراء بما يعني أنه أصبح أحد نواب والده المباشرين.
ويحكم بيردي محمدوف، البالغ من العمر 63 عاما، الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين منذ ما يقرب من 20 عاما.
وأشرف على إعادة توجيه صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين، وتنتهي رئاسته في 2024.
وليس لتركمانستان رئيس للوزراء إذ يؤدي الرئيس هذا الدور، مما يضع سردار محمدوف في موقع قوي لخلافة والده على رأس الدولة المنتجة للغاز بآسيا الوسطى بحسب وسائل إعلام محلية.
وكان سردار محمدوف يشغل في السابق منصب وزير الصناعة والبناء.
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