بريطانيا تعين إدوارد ليستر مبعوثا خاصا للخليج

كشف مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الجمعة، النقاب أنه تم تعيين إدوارد ليستر مبعوثا خاصا جديدا لمنطقة الخليج.

وأصدر مكتب جونسون بيانا جاء فيه "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية، ويسعدني أن أرسل اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا هناك".



وأضاف "يشير تعيينه إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق وظائف وتعزيز الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج".