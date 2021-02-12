مقتل 60 حوثيا في مأرب.. والتحالف يدك 5 آليات للانقلابيين

قتل نحو 60 حوثيا وأصيب العشرات، الجمعة، في معارك ضارية مع الجيش اليمني بمأرب، فيما دمرت مقاتلات التحالف 5 آليات للانقلابيين.

وفشل هجوم واسع النطاق يشنه الحوثيون لليوم السادس في التقدم الميداني غربي ضواحي محافظة مأرب، شرقي البلاد، محور أعنف الهجمات المتتالية للمليشيات الانقلابية وذلك بفعل تكتيكات مضادة للجيش اليمني امتصت الاندفاع الهجومي للحوثيين.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إنه تصدى مع رجال القبائل لسلسلة هجمات حوثية متتالية استهدفت جبهة "الكسارة" إلى الجهة الغربية من محافظة مأرب النفطية، وذلك في محاولة للسيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية.

وأوضح البيان أن "جميع هجمات مليشيات الحوثي فشلت في تحقيق أي تقدم"، مشيرا إلى أن "المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصراً بصفوف الانقلابيين وجرح آخرين بالإضافة إلى خسائر مادية أخرى".



بالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن غارات مكثفة على تعزيزات بشرية وآليات عسكرية لمليشيات الحوثي في ذات الجبهة التابعة لمديرية صرواح والتي تبعد نحو 35 كيلومترا عن مدينة مأرب.



وحسب ذات المصدر، فإن "الغارات الجوية لمقاتلات التحالف دمرت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا الحوثية في جبهة "الكسارة" من بينها 5 آليات تم تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وأشار الجيش اليمني إلى أن "عشرات الجثامين لمليشيات الحوثي لازالت متناثرة على امتداد مناطق خطوط النار وفشل الانقلابيين في انتشالها".

في جبهة الجوف الحدودية مع مأرب، نصب الجيش اليمني تنفذ كميناً محكمًا لمليشيا الحوثي شرقي بلدة "بير المرازيق في المحافظة الوقعة إلى الشمال الشرقي من البلاد".



وذكر بيان للجيش اليمني، وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، أن "وحدات عسكرية استدرجت مجاميعا من مليشيات الحوثي إلى كمين قتالي محكم باتجاه مواقع خطوط النار في "مليفيفة" و"قرن الصيعري" شرق بير المزاريق.



وأشار إلى أن "الجيش اليمني نجح في تطويقها بشكل كامل وخاض معها معارك امتدت لنحو 4 ساعات متواصلة".



وأسفرت المعارك، بحسب البيان، عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش اليمني، عوضا عن خسائر في المعدات.



وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية شن هجمات انتحارية في نحو 10 محاور قتالية بغية اجتياح مدينة مأرب، فيما يخوض الجيش اليمني والقبائل بإسناد جوي من التحالف العربي معارك طاحنة كبدت الانقلابيين خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.