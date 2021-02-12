انفجار عنيف يهز سوق باكارا في مقديشو

هز انفجار عنيف، مساء الجمعة، سوق باكارا في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط تضارب الروايات حول الأسباب.

وفيما تحدثت وسائل إعلام صومالية عن أن الانفجار سببه سيارة مفخخة انفجرت في مركز للشرطة بمقديشو، أشارت أخرى إلى أن الانفجار جراء قنبلة انفجرت بالقرب من سوق باكارا.



ولا توجد معلومات حتى الآن عما إذا كان هناك قتلى في الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن قوات الأمن طوقت مكان الانفجار، فور وقوعه.

والأحد الماضي، أعلنت الشرطة في الصومال مقتل 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية نتيجة انفجار قنبلة على طريق خارج مدينة طوسمريب بوسط البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أعلنت جماعة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

والثلاثاء الماضي، تعرضت المدينة نفسها للقصف هاون استهدف مقرا التقى فيه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مسؤولين محليين، وقسما للشرطة والمطار.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 10 من قذائف الهاون سقطت في أحياء شعبية وفي مناطق يتواجد فيها مسؤولون وجنود في المدينة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.